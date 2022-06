NOVI SAD: Sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Temperatura od 16 do 29 stepeni. Uveče suvo.

VOJVODINA: Sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni, na severu Bačke kasnije popodne i predveče umeren. Pritisak oko normale. Temperatura od 15 do 30 stepeni. Uveče suvo. SRBIJA: Pretežno sunčano i toplo u severnim i zapadnim, a u centralnim, južnim i istočnim predelima sa razvojem slabe do umerene oblačnosti tokom dana i pojavom kiše povremeno. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak oko normale. Temperatura od 14 do 30 stepeni. Uveče pojava kiše na jugu i