110. dan rata: Eksplozija u Melitopolju, nastavlju se borbe u Severodonjecku

Danas je 110. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja možete pratiti na Nova.rs. Tokom narednih meseci, operacije prelaska reka će verovatno biti među najvažnijim odlučujućim faktorima u ratu, navelo je Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva u svom najnovijem izveštaju. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/tMxM9CXCRe 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦