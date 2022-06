Linija fronta duga 2.450 kilometara, Rusija bi mogla da odseče ključni grad

Danas je 110. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja možete pratiti na Nova.rs. U jučerašnjim napadima na Lisičansk, grad nedaleko od Severodonjecka na istoku Ukrajine, ubijeno je troje ljudi, među kojima i šestogodišnji dečak. Rušenje drugog mosta preko reke koja povezuje Severodonjeck i susedni grad Lisičansk ukazuje na to da je Rusija odlučna da potpuno odseče Severodonjeck, kaže guverner Luganska Sergej Gajdaj. Map of the situation in #Severodonetsk -