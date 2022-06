"Prvo poluvreme treba da uđe u udžbenike!" Stojković: Možda je 2:2 realan rezultat, ali mogli smo do pobede

SELEKTOR Srbije Dragan Stojković bio je prezadovoljan igrom protiv Slovenije u prvom poluvremenu. Ipak, pad koncentracije na startu drugog dela koštao je "orlove" trijumfa.

Foto: Tanjug Srbija je u LJubljani odigrala 2:2, a strateg naše reprezentacije nije video nijednu manu u igri, osim tih pet minuta. - Odigrali smo prvi deo utakmice savršeno. Nisam video manu i grešku. Potpuna dominacija, stil igre koji Srbija teži da igra. To je ono što moramo da nastavimo. Desilo se to u nastavku, pad koncentracije od pet minuta i to nas je koštalo - rekao je Stojković. Slovenci su igrali dosta agresivno, napravili su veliki broj faulova. - Ovo