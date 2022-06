RHMZ najava: U narednih sat vremena grmljavina i pljuskovi u ovom delu zemlje

U narednom satu na krajnjem jugu Srbije biće promenljivo oblačno s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, piše u najnovijoj najavi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kada je o vremenskoj prognozi u celoj Srbiji reč, danas je promenljivo oblačno vreme. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa. U narednih sedam dana biće uglavnom sunčano i toplo, samo se u utorak uz promenljivu oblačnost ponegde u južnim predelima očekuje kratkotrajna kiša, a u petak i subotu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.