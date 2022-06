Danas pretežno sunčano i malo svežije

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo svežije, a samo u planinskim predelima južne Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde je predvidjena kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo svežije. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura kretaće od 16 do 18 stepeni, a najviša dnevna oko 25. Pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i pishički