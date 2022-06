„Putin verovatno i dalje želi da osvoji veći deo, ako ne i celu Ukrajinu“

Danas je 111. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja možete pratiti na Nova.rs. Premijer Crne Gore Dritan Abazović i njegov albanski kolega Edi Rama otputovali su za Kijev na poziv predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, preneli su crnogorski mediji. Ruski i beloruski teniseri moći će da igraju na ovogodišnjem Otvorenom prvenstvu SAD, uprkos ruskoj invaziji na Ukrajinu, saopštili su danas organizatori tog grend slem turnira. The U.S. Open will allow tennis