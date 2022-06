Real sprečio veliki preokret, poveo u finalu protiv Barselone

Ubedljiva partija "kraljevskog kluba" Košarkaši Real Marida slavili su u prvoj utakmici finalne serije prvenstva Španije sa 88:75 nakon više nego ubedljive partije, ali i jednog problema.

Već na samom početku meča Entoni Rendolf je doživeo povredu kolena kada je pri jednom doskoku izvrnuo nogu, pa je bio prinuđen da napusti utakmicu. Iako se nije vraćao, njegovi saigrači su zaigrali fantastično, od vođstva 11:9 došli do 19:11, zatim i do 28:15, a na prvu pauzu su otišli sa 30:17. Tu prednost nisu ispuštali, pa su u drugoj četvrtini otišli na 20 poena viška (49:29), da bi pred završnih deset minuta imali u tom momentu maksimalnih 74:51. No, umesto