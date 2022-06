Danas: Vlast razmatra moguće modele privatizacije EPS-a

Beta pre 1 sat

Nadležni u Srbiji ozbiljno razmišljaju o svojinskoj transformaciji Elektroprivrede Srbije (EPS) kroz sprovođenje javno-privatnog partnerstva sa stranom kompanijom što bi podrazumevalo novo kreditno zaduživanje tog preduzeća, piše list Danas.

U redovima vlasti postoji jak lobi koji se zalaže za taj proces, a da li će do njega zaista i doći isključivo zavisi od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, saznaje Danas iz više izvora bliskih EPS-u.

Ovih dana u medijima su se pojavile informacije da vlast razmišlja o pretvaranju EPS-a u akcionarsko društvo što bi navodno bio prvi korak ka privatizaciji tog preduzeća. Reč je o staroj ideji iz 2003, kada je ministarka rudarstva i energetike bila Kori Udovički. Od te ideje se, ipak, vrlo brzo odustalo u prvom redu zbog žestokog protivljenja sindikata.

"S obzirom na nezavidnu situaciju, u koju je svojom krivicom dovela kičmu srpske privrede EPS, vlast je došla u situaciju da mora da razmišlja o privatizaciji preduzeća. Ono što je suština je to da će taj proces biti sproveden protivno interesima građana, a postoji opasnost da bude odabran model privatizacije koji će EPS gurnuti u dodatno zaduženje kroz uzimanje novih kredita", naveo je sagovornik Danasa.

List saznaje da se u Vladi Srbije razmišlja o tri moguća modela privatizacije, a to su strateško partnerstvo, dokapitalizacija i javno privatno partnerstvo.

Jedan od sagovornika, blizak EPS-u, tvrdi da najveće šanse da dobije “zeleno svetlo" nadležnih ima upravo treći model.

"Ako bi neko želeo da upravlja preduzećem kroz dokapitalizaciju ili kupi EPS kroz strateško partnerstvo, morao bi da se suoči sa viškom zaposlenih i sa niskom cenom električne energije. Otpuštanje dela zaposlenih i povećanje cene struje, koje bi sasvim sigurno nastupilo, nije nešto što bi odgovaralo političkim interesima vlasti. Shodno tome, najviše se razmišlja o javno-privatnom partnerstvu u oblasti izgradnje obnovljivih izvora energije. Ono što je problem je to što je i taj model štetan po interese preduzeća, jer bi ga gurnulo u dodatne dugove", naveo je sagovornik Danasa.

Prema njegovim rečima, u planu je da privatni strani partner EPS-u ponudi projekat izgradnje vetroparka, hidroelektrane, solarnog postrojenja ili sličnog OIE objekta, ali bez da obezbedi sopstvena sredstva za realizaciju tog posla.

Predsednik Sindikata rudarstva i energetike u osnivanju Milan Đorđević, inače nekadašnji prvi čovek Sindikata radnika EPS-a, ističe da se zvanično u preduzeću o privatizaciji ne priča kao ni o pretvaranju u akcionarsko društvo, ali da “određeni moćni lobiji vrše pritisak kako bi se Elektroprivreda Srbije privatizovala”.

"Nije sporno da EPS preraste u akcionarsko društvo, ali pod uslovom da ostane u vlasništvu države. Nije sporno ni da nastavi da deluje kao javno preduzeće. Sporno je da dođe do privatizacije u bilo kom obliku. Stoga sam uvek bio protiv toga da se besplatno podele akcije preduzeća. Oni koji bi te akcije dobili odmah bi ih prodali i suvlasnik EPS-a bi postala neka moćna strana kompanija, a to je privatizacija na mala vrata", rekao je on.

Ministarstvo energetike je odgovarajući na pitanje Danasa ocenilo da je transformacija EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo u vlasništvu države odavno trebalo da bude urađena, jer više od 10 godina ne postoji zakonski osnov da bude javno preduzeće.

„U pitanju je usklađivanje pravne forme JP EPS sa zakonom. Da bi se promena izvršila neophodna je i procena vrednosti kompanije“, rekli su za Danas u Ministarstvu.

Dodali su da promena statusa iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo u vlasništvu države nije nikakav “korak ka privatizaciji“.

"EPS ostaje u 100 odsto vlasništvu države. Naše ministarstvo i Vlada Srbije nisu bili zadovoljni poslovanjem JP EPS, koje nema nikakve veze sa njegovom pravnom formom. Cilj ministarstva i Vlade je da se u narednim godinama uradi mnogo toga na razvoju ovog preduzeća koje je ključno za energetsku bezbednost zemlje", istakli su u Ministarstvu rudarstva i energetike.

(Beta, 06.15.2022)