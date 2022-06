Danas bez kiše: Sunčano i toplo širom Srbije, a evo i kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

U Srbiji u sredu sunčano i toplo tokom dana u svim predelima uz nešto svežije jutro. Vetar slab severozapadni i severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 21°C.

U Beogradu u sredu sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 21°C. U Nišu u sredu sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna 28°C. U Užičkom regionu u sredu pretežno sunčano i toplo uz sveže jutro. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 12°C,