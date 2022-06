Rusi i Belorusi mogu da igraju na US Openu, ali pod jednim uslovom

Četvrti teniski grend slem u sezoni US Open odlučio je da dopusti ruskim i beloruskim igračima da igraju na tom turniru.

Kako je navedeno u objavi na Tviteru, nastup će biti dopušten pod jednim uslovom, a to je da igraju pod neutralnom zastavom. USTA Statement Regarding Russian and Belarusian Players: — US Open Tennis (@usopen) June 14, 2022 Izvršni direktor Teniskog saveza SAD (USTA) Lu Šer rekao je danas za agenciju AP da je Savez odlučio da dozvoli ruskim i beloruskim teniserima da se takmiče pod neutralnom zastavom, kao što je to bio slučaj na drugim teniskim turnirima širom