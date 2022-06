Ništa od sankcija: Vrata Ju-Es Opena otvorena za ruske i beloruske tenisere

TENISKA socijacija SAD (USTA), organizator teniskog grend slem turnira Ju-Es Open koji se kao četvrti Gren slem igra na kraju sezone, saopštili su danas da će teniserima iz Rusije i Belorusije biti dozvoljeno da nastupe u NJujorku.

Foto AP Prema rečima organizatora, US Open neće slediti primer Vimbldona i dozvoliće ruskim i beloruskim teniserima da nastupe u NJujorku pod uslovom da igraju pod neutralnom zastavom. Tako je Vimbldon ostao jedini turnir koji je zbog rata u Ukrajini sankcionisao tenisere iz Rusije i Belorusije, ali US Open, nastavlja da, poput ATP, WTA, ITF, osuđuje "rusku invaziju na Ukrajinu". US Open je na programu od 29. avgusta do 11. septembra, a titulu u muškoj konkurenciji