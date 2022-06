Vučić: Samo vi idite na more, pa ćete se kupati zimi, ali ne znam da li u hladnoj ili toploj vodi

Predsednik Srbije je danas otvorio sektor B5 obilaznice oko Beograda od petlje Orlovača do tunela Straževica, nakon čega se obratio medijima, i rekao da pripreme za zimu teku, ali da problem pravi promena cene gasa iz dana u dan.

On je rekao da rade sve što mogu, ali da su to nemoguće borbe. – Razlike između 1.000 dolara ili 2.000 dolara je za nas razlika između 15 i 30 miliona evra dnevno zimi. Da to imate u vidu kada kupujemo na berzi. Pa puta sedam dana je to 15.000.000 evra. Znate da sam kukao i plakao dok nam predsednik Si nije pomogao jer smo krvarili 10 do 12 miliona dolara na mesečnom nivou, a ovde iskrvarite 100 miliona za sedam dana. Znam da to obične ljude ne interesuje, ali nas