„Vikao je i davio se, sve smo pokušali“: Drug tinejdžera koji je nestao u Savi

Potraga za Aleksandrom P. (18), kom se juče izgubio trag na šabačkom kupalištu "Stari grad", završila se tragično, a njegovo telo pronađeno je danas na petnaestak metara od mesta gde je nestao.

Njegov prijatelj A. P, sa kojim se kupao kobnog dana, objasnio je kako je došlo do nesreće. „Ja sam ga prethodni dan zvao da dođe, rekao je da hoće, ali se neće kupati. Jedan drug i ja smo se kupali, ja sam ga upitao da li zna da pliva, rekao je da zna… Posle nekog vremena j rekao: „Ajde i ja ću, lepa je voda“. Ja sam plivao nekih dvadeset metara ispred njih dvoje“, počinje priču A.K. „U jednom momentu on je počeo da se davi, samo su mu se ruke videle. On je teži i