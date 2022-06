Jedna mlađa devojka poginula je, dok je više osoba povređeno u stravičnoj nesreći koja se večeras dogodila u Melencima, saznaje 192_rs. Prema prvim informacijama, vozač je bio pijan i velikom brzinom udario je u automobil koji je stajao na semaforu. Saobraćaj je obustavljen, uviđaj je u toku. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kurir.rs/Telegraf/192_rs Kurir