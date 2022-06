Drakulić: Prodam mu pelet za 230 evra, on preproda za 320 – to više neće moći

Biznismen Zoran Drakulić izjavio je u emisiji „360 stepeni“ da će njegova kompanija koja se bavi proizvodnjom peleta uspeti da proizvede samo 50 odsto u odnosu na prošlu godinu u tom periodu, da je glavni razlog tome nedostatak drveta, kao i da će cena tog ogrevnog energenta rasti.

Kaže da je situacija sa proizvodnjom peleta katastrofalna svuda u Evropi, kao i da firme iz Italije i Grčke nude da kupe pelet ovde, u Srbiji, po ceni od 350 evra po toni. „To je stravična cena. To nikada nije bilo“, naglašava on. On je objasnio kako preprodavci zarađuju na peletu i istakao da tako neće moći više da se posluje. „Ja mu prodam pelet za 230 (evra po toni), a on izađe na tržište sa 320 evra. E, to smo sada ukinuli. Niko neće da dobije. Nema više toga.