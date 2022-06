Šta se zna o povećanju penzija: Danas sastanak sa MMF - na stolu korekcija švajcarske formule koja donosi dva povećanja

Penzionerima u Srbiji trebalo bi do januara da se mesečna primanja uvećaju do 20 odsto, a da bi se to dogodilo, moraće da se koriguje formula po kojoj se obračunavaju primanja za najstarije sugrađane.

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će danas na sastanku sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) razgovarati o izmeni švajcarske formule za usklađivanje rasta penzija, radi uvođenja "švajcarske formule plus", da bi penzije mogle brže da rastu i da bolje prate rast zarada. Kako je naveo, penzije će biti usklađene u dva navrata, u oktobru ili novembru i u januaru, a u planu je da budu uvećane između 18 i 20 procenata. Prihodi najstarijih sada