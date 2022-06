Izmene u saobraćaju zbog radova na putevima

Prema informacijama Puteva Srbije, na auto-putu E-75 kod petlje Horgoš-Subotica-SEVER, u smeru graničnog prelaza Horgoš-Novi Sad, planirani su radovi na rehabilitaciji kolovoza.

Saobraćaj je preusmeren u suprotnu kolovoznu traku u smeru Novi Sad-Horgoš i to preticajnom trakom prema Novom Sadu, a voznom i zaustavnom trakom prema Horgošu. Predviđeno trajanje radova je do sredine jula. Na auto-putu E-75, kod petlje Niš-Merošina, do 01.jula planirani su radovi na pojačanom održavanju mosta preko Južne Morave. Za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka iz smera Leskovca ka Nišu, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na