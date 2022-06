Stefanović: Profesionalni proizvođači laži

BEOGRAD - "Prošlo je više od godine, otkako su me mediji koji navodno znaju sve tajne optuživali da sam koristio Sky-aplikaciju da bih komunicirao sa okorelim kriminalcima. Danas ponovo to rade – nekada sam komunicirao sa Veljkom Belivukom, sada sa Darkom Šarićem. Možda će objaviti i da sam pejdžerom komunicirao sa Arkanom, faksom sa Sopranom, a nevidljivim mastilom sa Al Kaponeom. Ovim profesionalnim proizvođačima laži očigledno ponestaje mašte, pa ponavljaju istu izmišljotinu. Nije im to prošlo ni

"I kada sam prvi put napadnut od proizvođača medijskih laži da sam koristio Sky-aplikaciju, tražio sam od naših državnih organa, pre svega MUP-a i BIA da objave ko je sve koristio tu aplikaciju. To tražim i danas", kaže Stefanović i dodaje da ponovo, kao i pre godinu dana, traži od svih međunarodnih službi i naših partnera da objave sadržaj komunikacija koju su vodili kriminalci, a naročito ako je tu bilo i državnih službenika, jer je to od značaja i za javnost i