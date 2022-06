Servisi Republičkog geodetskog zavoda od ponedeljka postepeno počinju sa radom

Od ponedeljka, 20. juna Republički geodetski zavod (RGZ) će otpočeti s postepenim puštanjem u rad prioritetnih servisa neophodnih za funkcionisanje tržišta nepokretnosti, koji su pod intenzivnim i koordiniranim sajber napadima još od 14. juna, saopšteno je danas.

Kompletno puštanje svih servisa očekuje se do kraja sledeće nedelje, ukoliko sistem ne bude ugrožen novim naprednim napadima, navodi se u obaveštenju na sajtu RGZ-a. Istakli su da su u zajedničkoj akciji stručnjaka RGZ-a, Tužilaštva za visokotehnološki kriminal, Bezbednosno-informativne agencije (BIA), Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i domaćih i međunarodnih timova inženjera za IT bezbednost uspešno sproveli sigurnosni protokol u cilju zaštite kompletnog IT