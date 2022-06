Otkriveno kako se dogodila tragedija na svadbi u Arilju: Uhapšen mladić (34)

Policija u Užicu, rasvetlila je krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti i uhapsila B. D. (34) iz okoline Arilja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on oko ponoći, na proslavi u selu kod Arilja, aktivirao improvizovanu eksplozivnu napravu, nakon čega je deo te naprave pogodio u glavu šezdesetsedmogodišnju ženu iz Beograda koja je od zadobijenih povreda preminula, saopštila je PU Užice. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.