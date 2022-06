Pada izraelska vlada: Predlog o raspuštanju Kneseta na glasanju sledeće nedelje, a ovo će biti peti izbori u ovoj zemlji za tri i po godine

Izrael će imati pete izbore u tri i po godine, nakon što su premijer Naftali Benet i zamenik premijera Jair Lapid danas odustali od napora da stabilizuju koaliciju. U zajedničkom saopštenju, Benet i Lapid su rekli da će predlog zakona o raspuštanju Kneseta izneti na glasanje sledećeg ponedeljka. To znači da će izbori verovatno biti održani 25. oktobra.

Izvori bliski Benetu rekli su da je cilj ovog dvojca bio da pokrene izbore pod sopstvenim uslovima, a ne da ih natera opozicioni lider Benjamin Netanjahu. Prema koalicionom sporazumu, Lapid će postati privremeni premijer do izbora i do dolaska nove vlade na vlast. Na konferenciji za novinare Kneseta, Benet je rekao da njegov potez za pokretanje izbora "nije lak", ali "ispravna odluka". Rekao je da je učinio sve što je bilo moguće da se vlada duže održi, piše "The