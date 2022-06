Vlada daje subvencije za zapošljavanje stranaca! Uslov plata 1.820 evra neto

Vlada Srbije donela je na polednjoj sednici uredbu o subvencijama za kompanije, strane ili domaće, koje posluju u Srbiji, a koje zapošljavaju novonastanjena lica u našoj zemlji. To praktično znači da pravo na subvenciju po radniku imaju kompanije koje odluče da zaposle strance koji su se skoro doselili u našu zemlju.

Pravo na dodelu podsticaja imaju lica koja poslodavac zaposli zaključno do kraja naredne godine. Osim stranaca to mogu biti i domaći povratnici iz inostranstva ili oni koji su se školovali van granica zemlje. To mogu biti i oni koji su neprekidno zaposleni kod poslodavca u periodu između dana podnošenja prijave i 31. decembra godine u kojoj je podneta prijava. Nova uredba predviđa podsticaje za poslodavce koje zapošljavaju ljude za kojima postoji tražnja na tržištu