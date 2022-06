"Rusija spremna da investira" Dodik ističe da će se u Srpskoj graditi dve elektrane na gas

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će se u Republici Srpskoj graditi dvije elektrane na gas, instalisane snage po 600 megavata, što će obezbediti energetsku stabilnost Srpske u narednih 50 godina.

Dodik je rekao za ATV da će se elektrane graditi u Banjaluci, negde na prostoru gde je danas firma "Incel", kao i u blizini Prijedora, što je veoma zahtevna investicija od preko milijardu i po evra, prenosi Srpskainfo. On je rekao da na tom planu treba rešiti mnogo stvari, ali da je Srpska odlučna da odradi taj posao. - To je zelena energija, to su obnovljivi izvori, to ne zagađuje i daje energetsku sigurnost ovom našem kraju - izjavio je Dodik. On je otkrio da je