Neka čeka sana Marin! Hrvatski predsednik bez blama ostavio finsku premijerku u njegovom kabinetu (video)

Sana Marin premijerka Finske posetila je Hrvatsku ali se nije nadala da je u predsedničkom kabinetu niko neće dočekati.

Ovu hrvatsku bruku Marin će Milanoviću sigurno dobro zapamtiti. Na Tviteru je objavljen snimak na kojem se vidi kako čeka nekoliko minuta da se pojavi hrvatski predsednik Zoran Milanović. So.. yep ... the Prime Minister of Finland is visiting Croatia today and the President of Croatia had her wait for him almost two minutes in his office. Power play or protocol? This is a video of @MarinSanna just walking around, looking at pictures @Ured_PRH 🎥 @RTLtelevizija