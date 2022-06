Zapalio automobil, pa pobegao: Policija uhapsila momka iz Kovina

Policija u Pančevu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsila je P.N. (1985) iz okoline Kovina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je, juče, u okolini Kovina, zapalio putničko vozilo „opel-vektra“, u vlasništvu četrdesetdvogodišnjeg muškarca, parkirano ispred porodične kuće, koje je u potpunosti izgorelo, a vatra se proširila na improvizovanu nadstrešnicu. U požaru niko nije povređen, navedeno je u saopštenju MUP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Smederevu. Bonus video: Pripadnici MUP-a