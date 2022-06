Duško Vujošević: Aleksandar Vučić je izbor stranih sila

Beta pre 28 minuta

Bivši košarkaški trener Partizana Duško Vujošević izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "izbor stranih sila, zbog toga što je veoma poslušan kada je reč o ključnim problemima, a istovremeno kontroliše 'patriote', ljude koji bi demonstrirali da neko drugi sklapa mnogo skromnije sporazume oko Kosova".

Vujošević, koji je na lokalnim izborima 3. aprila bio nosilac izborne liste koalicije "Boris Tadić - Ajmo ljudi" za vanredne beogradske izbore, izjavio je za novi NIN da "država sklapa veoma opasne paktove sa vođama navijača, i upotrebljava ih kao parapolicije, da pale ambasade, da izlaze ili ne izlaze na demonstracije, da obezbeđuju inauguracije".

"Nasilje se gaji, od murala ratnim zločincima pa nadalje. Svako ko ima potrebu da vikne da je Kosovo deo Srbije, treba to da uradi u Prištini. Zašto bi to radio u Beogradu? I to se čini makar uz saglasnost vlasti, ako ne i po njenoj želji. Vučić je vođama Zvezdinih navijača dao legalne, veoma unosne poslove, a vođama Partizanovih manitpulativno dozvolio da čine zločine", rekao je Vujošević.

Na pitanje da li smatra da će biti novih izbora u Beogradu, Vujošević je rekao da bi "sugerisao opoziciji da nije momenat za nove izbore, jer je mnogo ljudi razočarano".

(Beta, 06.23.2022)