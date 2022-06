Koliko košta Vidojeva i Nikolinina vila koju proklinje Miša Grof

Ristović se požalio medijima da njegova snaha posle muževljeve smrti žuri da završi kuću u Zagrebu, a ona da on želi da njoj i ćerki oduzme nasledstvo.

Nikolina Pišek i njen suprug Vidoje Ristović mesecima pre njegove smrti gradili su luksuznu vilu u Zagrebu, koju ona sada želi da završi, š to smeta njenom tastu Vitoru Ristoviću, zvanom Miša Grof. On je, naime, izjavio da je njegova snaha došla u Beograd ne zbog pomena od 40 dana Vidoju, već samo da bi došla do novca za kuću, za koju neutešni otac čak tvrdi da ga je ubila. "Nikolina je jedna bolesna žena. Ta žena je ponovo došla u Beograd samo zbog novca. Došla je