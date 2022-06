Rama: Pokušao sam da im objasnim kolika je popularnost Putina u Srbiji

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je danas na sastanku lidera EU-Zapadni Balkan u Briselu pokušao da objasni evropskim zvaničnicima da Srbija nije u poziciji da se usaglasi sa Zapadom po pitanju Rusije onoliko brzo koliko se to od nje očekuje i istakao da je Srbija već učinila više po tom pitanju nego što je očekivao.

„Srbija ima potpuno drugačiju realnost, pokušao sam da im objasnim, znam da je popularnost Putina u Srbiji na nivou od 80 odsto, ali to je zemlja koja je van svih očekivanja, čak i mojih, jer to nisam očekivao i nisam ni pozvao Aleksandra (Vučića) jer sam se bojao reći - izvini, ali moramo da pređemo na drugu stranu. I to bi bio kraj bilo kakvih odnosa“, rekao je Rama na konferenciji za medije posle sastanka. Rama je istakao da se Srbija čak tri puta uskladila sa