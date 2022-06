Srušio se ruski vojno-transportni avion – četvoro poginulih

Vojno-transportni avion Iljušin Il-76 srušio se jutros u centralnom ruskom gradu Rjazanju i u nesreći su poginule četiri osobe, dok je još pet njih povređeno, prenosi TASS. "Avion se srušio nakon što mu se iznenada zapalio jedan od motora.

Prema prvim informacijama, četvoro je preminulo, a petoro je hospitalizovano“, saopštio je ruskoj agenciji izvor iz Ministarstva za vanredne situacije. Russian military plane crashes in Ryazan, southeast of Moscow; at least 3 dead, 6 injured pic.twitter.com/2rhPhKnD6s — BNN Newsroom (@BNNBreaking) June 24, 2022 Prema informacijama Ministarstva odbrane, nesreća se dogodila kada je avion obavljao trenažni let. U 03:18 časova po moskovskom vremenu 24. juna 2022,