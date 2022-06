Zvezda preokrenula - rišairo odlično nišanio: Bravo za pobedu, Stanković golove gledao s tribina!

Dobra partija crveno-belih u Ljubljani.

Dobra partija crveno-belih u Ljubljani. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Bravo u prijateljskom susretu u Ljubljani i to zahvaljujući golovima Rišaira Živkovića u drugom poluvremenu - 2:1. Ekipa Dejana Stankovića je tako stigla do preokreta u meču u kojem su dosta dobro izgledali čak i u trenucima kada su imali rezultatski zaostatak. KRAJ MEČA, ZVEZDA - BRAVO 2:1! - Kraj utakmice, Zvezda je uspela da u drugom poluvremenu postigne dva pogotka i stigne do trijumfa