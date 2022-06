Vraća se leto, danas pretežno sunčano i toplo vreme

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Samo na jugu promenljiva oblačnost uz kišu i pljusak sa grmljavinom, uglavnom u prvom delu dana. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša od 28 do 32. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 18, najviša oko 31.