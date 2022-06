Letnja temperatura, RHMZ upozorava na nepogode

Danas smena sunca i pljuskova s gramljavinom. Poslepodne i uveče u brdsko-planinskim predelima moguće su vremenske nepogode s gradom i olujnim vetrom. Na jugu zemlje za kratko vreme može pasti više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno s dužim sunčanim periodima, ali i kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura do 32 stepena. Najveća verovatnoća za nepogode je na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, objavljeno je na sajtu RHMZ-a. U nedelju se na severozapadu Srbije očekuje pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo uz smenu sunčanih