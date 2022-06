Pucao u dvorište bivše, pa pretio da će se ubiti: Uhapšen muškarac u Grockoj zbog izazivanja opšte opasnosti

Policija u Beogradu uhapsila je V. M. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

- On se tereti da je danas oko 16 časova, u dvorištu svoje bivše supruge u Grockoj, ispalio projektil iz pištolja u vis, a potom pretio da će izvršiti samoubistvo - navodi se u saopštenju MUP-a. Policijski službenici su bezbedno savladali V. M., a povređenih osoba nije bilo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivične prijave, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, piše u saopštenju MUP-a.