Er Srbija otkazala let do Londona zbog nedostatka ljudstva na aerodromu Hitrou

Zbog smanjenog kapaciteta zemaljskog opsluživanja na aerodromu Hitrou u Londonu usled nedostatka ljudstva, Er Srbija je bila prinuđena da otkaže današnji drugi let između Beograda i Londona JU 386, a posledično i povratni let JU 387, saopšteno je iz ove kompanije.

To je drugi let iz Londona koji je Er Srbija morala da otkaže u poslednja dva dana iz istih razloga, po dobijanju informacije sa aerodroma Hitrou da nije moguća opsluga popodnevnog leta. „Nadležne službe Er Srbija neprekidno rade na zbrinjavanju svih putnika sa tih letova, pre svega preusmeravanjem na kasnije ili alternativne letove, odnosno obezbeđivanjem hotelskog smeštaja. Za sve to vreme, Er Srbija se trudi da se za putnike obezbedi osveženje, kao i