Granatiran tržni centar u Ukrajini, najmanje dvoje mrtvih i 20 ranjenih (VIDEO)

Tržni centar u ukrajinskom gradu Kremenčuku pogođen je projektilom dok se u njemu nalazio veliki broj ljudi, javili su brojni ukrajinski zvaničnici, prenosi Gardijan.

Zamenik šefa kancelarije ukrajinskog predsednika Kirilo Timošenko rekao je da su najmanje dve osobe poginule, a 20 ranjeno u tom raketnom napadu. On je rekao da je devetoro ranjenih u teškom stanju nakon raketnog udara na grad Kremenčuk. ⚡️ Volodymyr Zelenskyy published a video of a fire in a shopping center in Kremenchug „The occupiers launched a missile strike at shopping center. There were more than a thousand civilians. The mall is on fire, rescuers are