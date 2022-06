Rvač Viktor Nemeš osvojio zlato na Mediteranskim igrama

Srpski rvač grčko-rimskim stilom Viktor Nemeš osvojio je zlatnu medalju na XIX Mediteranskim igrama u Oranu.

U kategoriji do 77 kilograma Nemeš je u finalu pobedio Abd Elkrim Oukalija iz Alžira rezultatom 9:0. Srpski rvač je na putu do finala bio bolji od Egipćanina Abuoelate, Kupija iz Albanije i Grka Prevolarakisa. „Mogu da kažem da mi je trebalo ovo takmičenje. Na Evropskom prvenstvu nisam prošao kako sam hteo. Tamo sam odmah ispao u prvom kolu i trebao mi je ovaj osećaj pobednika. To će mi dati snagu da nastavim da treniram i da u septembru isto ovako osvojim zlatnu