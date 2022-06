SIJA ZLATO! Srbija slavi, Viktor Nemeš osvojio najsjajnije odličje na Mediteranskim igrama, osvojene još dve medalje

SRPSKI rvač Viktor Nemeš zablistao je na Mediteranskim igrama.

EPA/ETIENNE LAURENT U alžirskom Oranu, on ne samo da se domogao finala, već je potom osvojio i zlatnu medalju. SIJA SIJA SIJA ZLATO VIKTORA NEMEŠA! 🥇 Viktor Nemeš je u finalu kategorije grčko-rimski stil do 77 kg pobedio A.Oukali iz Alžira rezultatom 9:0! 💪 BRAVOOO MAJSTORE! 🔴🔵⚪️ #TeamSerbia #Oran2022 #MediterraneanGames #SeaUnitesAll @COJM2022 pic.twitter.com/30cvHuLGqa — Team Serbia (@OKSrbije) June 27, 2022 Nemeš je u kategoriji do 77 kilograma, u rvanju