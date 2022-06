U Grčkoj uhapšen državljanin Srbije kog Hrvatska sumnjiči za ratne zločine

Grčka policija je saopštila da je danas uhapsila državljanina Srbije kog Hrvatska traži zbog navodnih ratnih zločina iz 1991.

Policija je navela da je 59-godišnjak, čije ime nije objavljeno, uhapšen pošto je ušao u zemlju iz Severne Makedonije, na putu ka letovalištu u severnoj Grčkoj sa suprugom i ćerkom. Uhapšeni je u Hrvatskoj optužen za učešće u akcijama koje su dovele do smrti civila od 19. avgusta do 14. decembra 1991. godine, u hrvatskim mestima Voćin i Hum. On je naveo da je bio pripadnik jugoslovenske vojske, ali je negirao krivicu. Biće izveden pred javnog tužioca u Solunu, a