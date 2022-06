Borović: „Jovanjica“ izaziva paniku kod vlasti, strah da Koluvija ne progovori

Advokat Borivoje Borović ocenio je da je slučaj "Jovanjica" nekom svojim delom "zasigurno državni projekat", na šta, po njegovim rečima, ukazuje "panika koju taj slučaj izaziva kod vlasti". „Očigledno da iza Jovanjice stoji ili državni organ, ili privatni biznis u koji su umešani ljudi iz samog vrha vlasti.

To je bilo imanje koje su štitili Bezbednosno-informativna agencija (BIA), Vojno-obaveštajna agencija (VOA) i policija, te se nije očekivalo da će iko ikada ući na pomenuto imanje i uhapsiti (njegovog vlasnika Predraga) Koluviju“, rekao je Borović za list Nova. On je istakao da na to ukazuje situacija da sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o „Jovanjici“ dok je taj slučaj u toku i „iznosi tvrdnje poput te da Koluvija ne treba da bude u pritvoru, jer nije