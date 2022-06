Vidovdanska svečanost u Predsedništvu, uručena odlikovanja zaslužnim građanima

U Palati "Srbija" održana je svečanost povodom dodele Vidovdanskih odlikovanja i stupanja na dužnost predsednika Republike u drugom mandatu. Za istaknute zasluge orden su dobili akademici, reditelji, glumci, sportski treneri i drugi. Među odlikovanima i bivši japanski premijer Šinzo Abe.

19:28 Dodeljena 32 ordena Ukupno 32 odlikovanja dodeljeno je pojedincima i institucijama za posebne, odnosno izuzetne zasluge. Dodeljeni su Orden Republike Srbije na lenti, Orden Karađorđeve zvezde prvog, drugog i trećeg stepena, kao i medalje za zasluge i za hrabrost. Your browser does not support the video tag. 18:51 Akademik Krestić se obratio u ime dobitnika odlikovanja U ime dobitnika odlikovanja prisutnima se obratio akademik Vasilije Krestić, koji je izrazio