Selektor Srbije posle sjajne pobede: Želimo u finale, sledi najteži meč

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Danijele Santareli izjavio je da je zadovoljan posle trijumfa nad Nemačkom (3:1) u devetoj utakmici Lige nacija u Kalgariju i naglasio da je cilj Srbije plasman u finale ovog takmičenja. „Ova pobeda nam je bila veoma bitna jer smo želeli na najbolji način da započnemo vikend u Kalgariju.

Nemačka je tezak protivnik jer igraju veoma brzu i kvalitetnu odbojku, ali bio sam siguran da naš tim ima sposobnosti da trijumfuje“, rekao je Santareli. On je posebno istakao drugi set. "Prvi set je bio veoma loš, mislim da nismo bili samouvereni. Posle toga je došlo do prishološke promene, zaigrali smo daleko bolje u odbrani, više smo se borili, imali smo pravi pristup i mislim da je drugi set bio neverovatan za nas. U trećem setu smo igrali uravnoteženo do 20.