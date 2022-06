"Želimo finale": Selektor naših odbojkašica naglasio sa kim će biti najteže

SELEKTOR ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Danijele Santareli izjavio je danas da je zadovoljan posle trijumfa nad Nemačkom (3:1) u devetoj utakmici Lige nacija u Kalgariju i naglasio da je cilj Srbije plasman u finale ovog takmičenja.

FOTO: OSS Selektor je istakao koliko je ova pobeda bila bitna za naše devojke. - Prvi set je bio veoma loš, mislim da nismo bili samouvereni. Posle toga je došlo do psihološke promene, zaigrali smo daleko bolje u odbrani, više smo se borili, imali smo pravi pristup i mislim da je prvi set bio neverovatan za nas. U trećem setu smo igrali uravnoteženo do 20. poena, a onda je ponovo došlo do promene. Potrudili smo se i osvojili smo bitne poene. Potom je nivo