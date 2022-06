Brnabić: Energetika će biti glavna tema na agendi nove vlade

Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže za RTS da je u aktuelnoj situaciji važno da budemo hrabri, ali i da budemo mudri prilikom donošenja teških odluka. Nada se da će što više radnika Fijata prihvatiti novu ponudu Stelantisa za odlazak na obuku u Slovačku. Energetika će biti glavna tema za narednu vladu, poručuje Brnabićeva.

Premijerka Ana Brnabić je komentarišući jučerašnju svečanost i do delu Vidovdanskih odlikovanja rekla da je važno prisetiti se teških, ali i lepih trenutaka istorije i da to sa sobom nosi poruku kako za Srbiju, tako i za one koji gledaju u Srbiju i na Srbiju. "Najvažnija poruka koju smo čuli u govoru predsednika Republike je da ako danas razmišljamo da li da biramo hrabrost ili mudrost, da je u ovom trenutku zaista važno da budemo hrabri, ali da za teške odluke