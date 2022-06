Sunčano i veoma toplo i danas u Srbiji. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.

Pred nama sunčan i topao dan. Retki kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom očekuju se jedino u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu veoma toplo, sa temperaturom do 36 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se i u petak.