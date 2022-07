Upozorenje RHMZ: Jaki pljuskovi u pojedinim delovima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se u narednih sat vremena na području Mačvanskog i Kolubarskog okruga, Srema i Bačke očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, pojačanim vetrom i lokalnom pojavom grada.

Danas se u većem delu Srbije očekuje veoma toplo vreme, sa temperaturama do 34 stepena Celzijusa. Narandžasti meteo-alarm uključen je za Pomoravlje, istočnu, jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju i za Kosovo i Metohiju. Najniža temperatura biće od 15 do 23 stepena, a najviša od 32 do 34 stepena. Samo će se na severozapadu Srbije u toku celog dana zadržati suvo. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, ponegde kratkotrajno pojačan. U Beogradu se danas u većem delu dana