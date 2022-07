"Ovo je proces koji je u toku": Nemačka sa saveznicima o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu

Nemačka sa svojim saveznicima razgovara o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, pripremajući se za vreme nakon rata u Ukrajini, rekao je danas nemački kancelar Olaf Šolc za televiziju ARD.

"Razgovaramo sa bliskim prijateljima o pitanju bezbednosnih garancija koje možemo da damo. Ovo je proces koji je u toku. Jasno je da to neće biti isto kao kada je neko članica NATO", rekao je Šolc, preneo je Rojters. On je dodao da je sasvim jasno da je to stvar koja se pažljivo priprema u diplomatskoj sferi "za dan za koji se nadamo da ćemo uskoro videti, kada se rat završi". Šolc je kazao za ARD da je veoma zabrinut zbog uticaja rastuće energetske inflacije, ali