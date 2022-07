Pucnjava u tržnom centru u Kopenhagenu: Nekoliko ljudi ubijeno (VIDEO)

Nekoliko ljudi je ubijeno u pucnjavi u tržnom centru u danskoj prestonici Kopenhagenu, saopštila je policija, prenosi BBC.

Danska policija uhapsila je 22-godišnjeg Danca. Šef policije Soren Tomasen rekao je da je motiv nejasan, ali da ne može isključiti „teroristički čin". Očevici su govorili o haotičnim scenama dok je pucnjava odjeknula unutar Fieldovog tržnog centra na jugu grada. Broj žrtava je nejasan.