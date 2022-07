Poplave u Sidneju: U toku evakuacija 30.000 ljudi, a kiše se tek očekuju FOTO

Naređenje o evakuaciji izdato je danas za desetine hiljada stanovnika Sidneja, nakon što su obilne padavine poplavile nekoliko naselja u najvećem australijskom gradu, a meteorolozi upozoravaju na još intenzivnije padavine.

Polje niskog vazdušnog pritiska iznad istočne obale Australije će tokom dana doneti još jaču kišu, posebno u državi Novi Južni Vels, preneo je Rojters. Oko 30.000 stanovnika Novog Južnog Velsa mora da se evakuiše, a frustracija je dostigla vrhunac u pojedinim sidnejskim naseljima, nakon što su poplave potopile domove, farme i mostove, treći put ove godine, dodaje britanska novinska agencija.