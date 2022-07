Pretežno sunčano i veoma toplo, kad stiže osveženje

U Srbiji pretežno sunčano. Posle podne i uveče u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a najviša dnevna od 34 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, uglavnom severni. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša oko 36 stepeni. Do srede na području Srbije veoma toplo vreme, a u utorak posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Od srede osveženje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i